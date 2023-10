Maximiliano Falcón fue héroe del triunfo de Colo Colo por 1-0 ante Cobreloa por la semifinal vuelta de la Copa Chile. Peluca marcó el tanto decisivo con un excelente cabezazo en el minuto 82 del compromiso. En el aspecto negativo, el futbolista reveló que sufrió molestias físicas durante el compromiso.

Falcón al ser consultado por la roja a Alan Saldivia reveló su complicación. “No veo la jugada bien, porque cuando cobra, le fui a preguntar la hora a (José) Cabero, porque me apreté el gemelo ni bien arrancó el segundo tiempo”, expresó en diálogo con TNT Sports.

“No podía correr, ya no podía ni caminar, me estaba guardando solo para los piques y cuando miro para el costado le sacó roja, no vi la jugada. Él dice que no le hace nada, la tendría que ver. Dentro del tirón del orejas, no sé si fue algo sin querer, porque el dice que no escucha el pitido tampoco. Ahí ya hablará él con Gustavo, pero lo importante es que ganamos”, añadió la figura de la tarde noche en Macul.

Peluca además por ahora cree que jugará el partido del Cacique ante Palestino el domingo a las 15:00 en el estadio Municipal de La Cisterna por la fecha 26 del Campeonato Nacional. “Yo creo que sí porque tenemos un mes libre. Vamos a tratar de llegar al partido, de recuperarnos lo más rápido posible, tratar de seguir sumando de a tres contra un rival que se juega el ingreso a copas, que está ahí arriba como nosotros, va a ser duro, así que hay que recuperarse bien”.

Maximiliano Falcón sufrió molestias físicas (Foto: Photosport)

El zaguero uruguayo aseguró que se debe ser honesto en si se está en condiciones de disputar el compromiso. “Hay que ser sincero con uno mismo y los compañeros, porque si uno no está para jugar, hay compañeros que están preparados para hacerlo de igual manera o mejor. Ahí vamos a estar recuperándonos y tratando de llegar. Esperemos lo mejor para el domingo”.

¿Cómo va Colo Colo en la Tabla de Posiciones del Campeonato Nacional 2023?

Colo Colo previo a la fecha 26 del torneo se ubica en el tercer puesto con 42 puntos, a cuatro de Huachipato y siete de Cobresal. Los Albos tienen un compromiso pendiente de visita ante Magallanes que aún no es reprogramado.

El desafío más próximo será el encuentro ante Palestino este domingo 8 de octubre a las 15:00 en el estadio Municipal de La Cisterna por la fecha 26 del Campeonato Nacional 2023. Después de este compromiso vendrá el parate por las Eliminatorias y Juegos Panamericanos.