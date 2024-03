"Me gustó, tiene cositas": Coke Hevia elige a la figura excluyente de Colo Colo en pobre empate de Copa Libertadores

Colo Colo rescató un amargo empate en su visita al Sportivo Trinidense de Paraguay por la ida de la Fase 3 de Copa Libertadores de América, teniendo que definir todo en condición de local el miércoles 13 de marzo en el Estadio Monumental.

Los dirigidos por Jorge Almirón no hicieron un buen primer tiempo y se notó, donde el equipo careció de profundidad y no desequilibró a los paraguayos. A contraparte, Trinidense tuvo una oportunidad y marcó el gol.

La segunda fracción mejoró el equipo con el ingreso de Guillermo Paiva, quien fue clave en la jugada donde Cristián Zavala terminaría marcando el único gol de los albos para sentenciar un empate en tierras paraguayas.

Paiva tuvo una buena actuación ante Sportivo Trinidense. | Foto: Photosport

Coke Hevia, conductor de Pauta de Juego, charló con Bolavip Chile y advirtió a Jorge Almirón: “Perdió un tiempo al no tener una referencia, si bien le sirvió con Godoy Cruz, es algo que tiene que tener en cuenta para el campeonato”, dijo.

El comunicador elige a la figura excluyente de los albos en un pobre partido de Copa Libertadores, diciendo que “Para el torneo nacional debería tener referencia Almirón, entró Paiva y cambió Colo Colo, me gusta, tiene cositas”, aportó.

En el cierre, redondea su idea: “No me gustó lo de Vicente Pizarro por la derecha, se le vio incómodo. Ahí tuvo dos errores de lectura Almirón, pero está vivo, acá no debería tener problema. Sigo creyendo que si tuviese un central zurdo que le gustara, jugaría él y no con Falcón. Le queda coja la cancha”, remató.

Colo Colo se mide con Universidad de Chile

Colo Colo vuelve a la cancha este domingo cuando tenga que recibir nada más ni nada menos que a una encumbrada Universidad de Chile por la Fecha 4 del Campeonato Nacional 2024.