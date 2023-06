Colo Colo busca un centrodelantero para el segundo semestre. Una de las alternativas que tomó fuerza en la última semana es el atacante chileno de 22 años, Bruno Barticciotto.

Desde Palestino confirmaron que el Cacique se contactó para intentar sumar al joven delantero. Según confesó el presidente de la Comisión de Fútbol del elenco tetracolor, Julio Abuawad, desde Colo Colo buscaron conseguir una cesión por el jugador que actualmente se encuentra en la Selección Chilena.

Sin embargo, el directivo aseguró que esta modalidad no es posible. “Hubo una solicitud de préstamo. Pero Palestino no lo va a prestar. Por un tema contractual no podría aceptarlo aunque quisiera”, señaló en conversación con RedGol.

El directivo dejó claro que el atacante sólo saldrá si el Cacique vía transferencia. “No es que estemos dispuestos o no. Por un tema contractual no podemos prestarlo. Sería sólo una venta”.

Julio Abuawad, también dejó clara la cifra que tendrá que pagar Colo Colo si quiere a Bruno Barticciotto. “Son dos millones de dólares, no creo que Colo Colo los tenga. Es la cláusula para todos”.

Bruno Barticciotto por ahora no mueve de Palestino, a excepción que algún club pague su cláusula de su salida (Foto: Photosport)

De esta manera, en el conjunto arábe dejan clara la película. “Si pagan lo estipulado en el contrato, estamos obligados a venderlo. No hay nada que hacer”, remató el Presidente de la Comisión de Fútbol.

Barticciotto de momento se concentra en los amistosos de La Roja ante República Dominicana en Viña del Mar y Bolivia en Santa Cruz de la Sierra.