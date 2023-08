Universidad Católica y Colo Colo repartieron puntos en la final ida regional de Copa Chile, donde no se sacaron diferencias en un compromiso que estuvo marcado por los errores arbitrales de Francisco Gilabert.

“Independiente de que el arbitraje bien sabemos que cometen errores, uno de los grandes árbitros, que fue Roberto Tobar, se equivocaba menos, no era que no se equivocaba”, analizó el mundialista con La Roja, Patricio Yáñez en ESPN.

La vuelta es mañana en el Monumental. | Foto: Photosport

Lo cierto es que, polémicas más, polémicas menos, el compromiso no fue atractivo y ambos equipos se mostraron cautos a la hora de atacar para no regalar nada en defensa y no salir dañados de cara a la vuelta mañana en el Monumental.

En esa línea, Patricio Yáñez golpeó a ambos equipos y le endosó una responsabilidad máxima al Cacique, conjunto que señaló que tiene la obligación de dejar a la UC en el camino y avanzar a las semifinales nacionales.

“Pero pónganle un poquito más de fútbol también, tanto Colo Colo como Católica. Colo Colo tiene la obligación de sacar adelante esta llave y jugar mejor”, remató el histórico Patricio Nazario Yáñez.