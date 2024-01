Arturo Vidal se sigue acercando a Colo Colo y su fichaje podría confirmarse en las próximas horas. Tras caerse las negociaciones con América de Cali, el King tiene la mesa servida para volver al Cacique. Lo que podría concretarse en las próximas horas.

El tema ahora es identificar dónde podrá jugar el volante de la selección chilena. Para Marcelo Pablo Barticciotto esto traerá un gran damnificado pero que será por un bien mayor. Incluso expresó que ya se identificará el primer corte con el partido de este martes ante Rosario Central.

Arturo Vidal sería nuevo jugador de Colo Colo. (Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport)

“Son muy pocos los que tienen un puesto asegurado. El técnico se deja llevar por los últimos partidos disputados. No los conoce mucho, quizás alguno que no venía jugando lo sorprende. Se van a tener que mostrar. Me imagino que los refuerzos que traen son para jugar”, expresó el campeón de la Copa Libertadores.

Pero tras ello, Barticciotto apuntó a las variantes que puede dar Vidal en este Colo Colo. Por lo que en el medio campo se verá afectado siendo Pavez, Pizarro, Fuentes o Gil como posible damnificado.

“Lamentablemente alguien va a tener que salir en ese medio campo. Pero lo veo como interno junto con Esteban Pavez. Ahora también puede jugar más adelantado haciendo conexión con el ataque”, sentenció.

Colo Colo vs Rosario Central: ¿Cuándo debuta Arturo Vidal?

El ciclo de Jorge Almirón inicia oficialmente este martes 16 de enero por la Serie Rio de la Plata. Colo Colo juega contra Rosario Central por la “Copa de Campeones” desde las 22:15 horas. El partido será transmitido por Star+.

Luego jugará el viernes 19 de enero ante Nacional y cierra su participación contra Liverpool el lunes 21. Dependiendo de la evaluación del cuerpo técnico, Arturo Vidal podría sumar minutos en alguno de estos partidos.