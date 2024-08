El ex jugador de los albos y ahora hombre de las comunicaciones hace su podio tras la gran victoria de Colo Colo ante Junior.

Colo Colo puso medio pie en los cuartos de final de la Copa Libertadores de América el martes pasado, día en donde derrotó por la cuenta mínima a Junior de Barranquilla en la ida de los octavos de final del máximo torneo continental.

El equipo de Jorge Almirón hizo un partido inteligente y, si bien en el primer tiempo otorgaron dos claras chances de gol al conjunto rival, en la segunda mitad el Cacique mostró su chapa de copero y se pudo quedar con el partido.

Vicente Pizarro se llevó el oro de Toby Vega. | Foto: Photosport

En Todos Somos Técnicos de TNT Sports, Marcelo ‘Toby’ Vega hizo sus clásicas notas post partido y eligió su podio. ¿La sorpresa? El tremendo partido de Carlos Palacios no fue considerado por el ex jugador y, si bien fue evaluado con un 6, no ingresó al podio.

Esteban Pavez fue la gran sorpresa en el podio del Toby, quien se quedó con la medalla de bronce con un 6,1. La plata fue para Brayan Cortés, quien salvó al Cacique de irse con el marcador en contra en el primer tiempo y fue evaluado con un 6,3 por Vega.

El oro no podía ser otro que Vicente Pizarro, autor de un verdadero golazo que tiene con vida al Cacique en Copa Libertadores y que ahora irá en búsqueda de la clasificación a los cuartos de final en la difícil ciudad de Barranquilla. 6,5 fue la evaluación de Vega para el canterano albo.

Colo Colo vs. Coquimbo Unido, día y hora

Colo Colo no tiene descanso y en el día de mañana debe recibir a Coquimbo Unido por la Fecha 20 del Campeonato Nacional 2024, compromiso en donde los albos necesitan de los tres puntos para ponerle presión a Universidad de Chile en la parte alta de la tabla.