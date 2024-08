"No está en duda su calidad": Verónica Bianchi le da un espaldarazo monumental a jugador de Colo Colo

Colo Colo se anotó un verdadero triunfazo en la noche de día martes, donde superó por la cuenta mínima a Junior de Barranquilla en la ida de los octavos de final de Copa Libertadores de América. ¿El autor del gol? Vicente Pizarro en el segundo tiempo.

En la previa del compromiso, había mucha expectación con el debut como titular de Javier Correa, delantero argentino que el martes recién tuvo su segundo compromiso con los albos tras lesionarse en su llegada al Estadio Monumental.

El ex Estudiantes de La Plata no mostró mucho e, incluso, se ganó un par de críticas de los hinchas albos por el nivel de juego que exhibió, algo que Verónica Bianchi no comparte en Todos Somos Técnicos de TNT Sports y le da un espaldarazo monumental al jugador.

Javier Correa debutó como titular en Colo Colo. | Foto: Photosport

“Tiene que conocer a los compañeros, ayer fue su primer partido como titular porque jugó unos minutos en el Superclásico, estuvo lesionado. No está en duda su calidad por lo visto ayer”, dijo sobre Javier Correa.

¿Qué le falta al delantero trasandino? Bianchi responde: “Le falta asociarse mejor, conocer mejor a sus compañeros, pero eso es cuestión de que pasen más partidos y tener más minutos en cancha”, sumó.

Ahora, Jorge Almirón deberá ver si le da minutos ante Coquimbo Unido para sumar rodaje o si lo guarda para la revancha de Copa Libertadores pactada para la próxima semana en la ciudad de Barranquilla.

Junior vs. Colo Colo, día y hora

El Cacique viaja el domingo hacia Colombia y el martes 20 de agosto, a las 8:30 de la tarde de Chile continental, saltará a la cancha del Estadio Metropolitano de Barranquilla para enfrentar a Junior por la vuelta de los octavos de final de Copa Libertadores.