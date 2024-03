Jaime Valdés le puso punto final a su carrera como futbolista profesional en el día de ayer, donde junto a varios amigos y más de 30 mil personas en el Estadio Monumental, se despidió a lo grande del club en donde más feliz fue.

Uno de los grandes invitados que iba a tener la jornada era Pablo Solari, jugador de River Plate con pasos formativos por el Cacique y que se ganó el cariño del hincha albo a punta de goles, buenas actuaciones y un carisma que pocas veces se ve.

Si bien su presencia estaba confirmada, Solari fue llamado por la Selección Sub 23 de Argentina, lo que imposibilitó que desembarcara en el Estadio Monumental para recibir el cariño del hincha y despedirse de Jaime Valdés.

Pablo Solari está en el corazón del hincha albo. | Foto: Photosport

“Pájaro querido, quería aprovechar este video para agradecerte por tu invitación de tu despedida, felicitarte por la carrera que hiciste. Pedirte disculpas por no poder asistir, me hubiese encantado, pero bueno, no podré estar”, dijo en un video que Jaime Valdés colgó en sus redes.

Solari, además, no dejó pasar la oportunidad de mandarle un caluroso saludo a los hinchas de Colo Colo quienes le envían constante apoyo: “Aprovecho de mandarle un mensaje muy grande al pueblo colocolino y agradecerles por el apoyo de siempre, cuídense mucho”, dijo.

Podrá pasar el tiempo y Pablo Solari podrá estar alejado de Colo Colo, pero el cariño que se ganó tras marcar el gol que salvó al Cacique de manchar su historia no se olvidará en el corto plazo.

El tremendo presente de Pablo Solari en River Plate

El Pibe está teniendo un presente brutal en River Plate de Argentina, donde combina goles con buen juego y asistencias. Desde el otro lado de la cordillera, apuntan al ex Colo Colo como el ‘salvador’ de Martín Demichelis cuando el cuadro millonario no se ve bien en la cancha.