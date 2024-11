La poda se hizo presente en el Estadio Monumental el jueves, donde Colo Colo anunció oficialmente que Emiliano Amor, Gonzalo Castellani, Leonardo Gil y Ramiro González no continuarán siendo jugadores del Cacique para la temporada 2025.

Uno de los más criticados dentro de los que no siguen fue Ramiro González , quien vivió constantemente con la burla y la crítica del hincha colocolino por su nivel de juego en las dos temporadas en que estuvo.

Ramiro se fue como campeón en Colo Colo. | Foto: Photosport

El propio jugador se despidió en Redes Sociales y dejó un sentido mensaje para la parcialidad alba: “Muchas gracias por estos dos hermosos años, fue un placer vestir tus colores siempre, a pesar de las críticas, malos comentarios o lo que fuera me brindé al 100 por 100”, dijo.

“Se dijeron muchísimas cosas incluso antes de (la primera fallida llegada) que estaba roto, que no iba a poder jugar ni un partido y tuve la suerte de jugar varios partidos y luchar constantemente contra todo tipo de crítica o mala vibra”, complementó.

En el cierre, y aparte de los agradecimientos, González deja un enigmático mensaje: ¿Palo para alguien? “Me voy con la frente en alto porque nunca me escondí, siempre di la cara y jamás me bajé de un entrenamiento . Me voy tranquilo y en paz conmigo mismo y eso no tiene precio”, remató el cuestionado ex defensor albo.

Colo Colo da por terminada la temporada

El Cacique tenía pactado un amistoso internacional contra Independiente este viernes, pero finalmente no se jugará y la temporada 2024 de Colo Colo está oficialmente terminada hasta el 2025.