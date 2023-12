Colo Colo finaliza una temporada amarga, donde depende de un milagro para conseguir el objetivo de instalarse directo en la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores. El Cacique debe vencer a Curicó Unido en el estadio la Granja y esperar que Huachipato pierda frente a Audax Italiano en Talcahuano.

Francisco Sagredo le consultó a Patricio Yáñez en ESPN F 90 sobre el entrenador de los Albos. “¿Se acabó el ciclo de Quinteros en Colo Colo o tú crees que le queda una cuerda más?”, fue la pregunta del reconocido periodista al campeón de la Copa Libertadores 1991.

“Lo que pienso es que él se va. Yo creo que él se va”, contestó el Mundialista de España 1982. Sagredo reformuló su consulta: “¿Tú crees que Colo Colo debería intentar convencerlo porque el ciclo se puede alargar o que ya cumplió?”.

Yáñez considera que el Cacique no hará esfuerzos para prolongar la estadía del entrenador: “Creo que no va a intentar retenerlo Colo Colo por una cuestión sencilla. Ya las señales son de que se tienen que ir jugadores, que tienen que llegar. El presidente de Blanco y Negro ha sido categórico, billetera chica. Creo que en ningún momento que le van a ofrecer los jugadores que él pudiese pedir”.

Además, el exfutbolista recalcó que no se cumplieron las metas. “Mirado bajo el punto de vista de las posiciones que para mí son relevantes, no creo que un tercer lugar sea lo mismo que un segundo lugar. Daniel Morón como director deportivo lo dice, no conseguimos los objetivos’. Es mucho menos dinero”, comentó el exjugador de los Albos.

“Puede quedar en el camino en esa fase de clasificación, así que más allá de las decisiones y todo esto que terminado el Campeonato evaluamos, creo que Quinteros puede tomar sencillamente la decisión de irse. Se acabó un ciclo, descanso, no conseguí los objetivos y no pasa absolutamente nada. No quedan heridas en el camino, termina contrato el técnico argentino-boliviano. No lo veo el próximo año en Colo Colo”, concluyó el campeón de América con el Cacique.

Patricio Yáñez ve el fin de la era de Gustavo Quinteros en Colo Colo (Foto: Photosport)

¿Cuándo juega Colo Colo ante Curicó Unido por la última fecha del Campeonato Nacional?

Los Albos visitarán a los Albirrojos este viernes 8 de diciembre a las 18:00 en el estadio La Granja por la fecha 30 del Campeonato Nacional 2023.

¿Cuál es el último partido que dirigirá Gustavo Quinteros antes de finalizar su contrato?

El entrenador santafesino tendrá un desafío tras la finalización del Campeonato, ya que Colo Colo jugará la final de la Copa Chile ante Magallanes el miércoles 13 de noviembre a las 19:00 en el estadio Tierra de Campeones de Iquique. Tras esto se comenzará a definir el futuro del estratega, que puede ser continuar en el Monumental o separar caminos con los Albos.