Patricio Yáñez le tira las orejas a Jorge Almirón en medio de la alegría de Colo Colo por este motivo: "No lo hagas más"

Colo Colo se quedó con un verdadero partidazo ante Universidad Católica en el clásico, rival al que superaron por la cuenta mínima con un certero cabezazo de Javier Correa cuando el partido parecía que se firmaba en un empate.

El equipo dirigido por Jorge Almirón fue amplio dominador del compromiso y tuvo en Carlos Palacios y Javier Correa a dos de sus grandes figuras, mientras que otros jugadores como Arturo Vidal o Lucas Cepeda no brillaron como en partidos anteriores.

Fue precisamente el ex jugador de Santiago Wanderers el que se vio incómodo por el sector derecho, situación que fue advertida por Patricio Yáñez en Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura.

Cepeda no brilló como en partidos anteriores. | Foto: Photosport

“Otra más de querer no sacarle el provecho a un jugador por acomodar a otro. En definitiva, ayer fue con línea de 4, pero no puede poner nunca más a Cepeda por la derecha, lo desgasta y genera dudas”, abrió los fuegos Patricio Nazario.

En esa línea, el campeón de América con los albos en 1991 asegura que “No tiene nada que ver con el Cepeda que va por la izquierda. En Europa hay zurdos que buscan por derecha, pero no a Cepeda. No lo hagas más porque él por izquierda te marca tremenda diferencia”.

“Lo metió en la derecha para tirar a Palacios por la izquierda, quien no es carrilero. Almirón sabe más que nosotros, pero está claro que hay jugadores que no y Cepeda no puede jugar a perfil cambiado”, remató tirándole las orejas a Jorge Almirón.

Colo Colo vs. Audax Italiano, día y hora

Colo Colo tendrá un nuevo desafío por el Campeonato Nacional 2024 este domingo 6 de octubre a las 8 de la noche, día y hora donde debe recibir la visita de Audax Italiano por la Fecha 27 del Campeonato Nacional 2024.