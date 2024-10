El ex jugador de fútbol analizó la victoria de Colo Colo sobre Universidad Católica y alabó a un jugador de los albos.

Colo Colo sigue con su segundo semestre impresionante en el Campeonato Nacional 2024, donde no sabe de derrotas y ayer acumuló una nueva victoria que le permite acercarse a Universidad de Chile en lo más alto de la tabla de posiciones.

El Cacique salió decidido a derrotar a Universidad Católica y, si bien le costó durante varios pasajes del partido, el equipo dirigido por Jorge Almirón obtuvo su premio en los minutos finales con un notable cabezazo de Javier Correa.

Vidal fue elogiado por Toby Vega. | Foto: Photosport

Marcelo ‘Toby’ Vega, ex jugador de los albos y panelista de Todos Somos Técnicos de TNT Sports, sorprendió en el programa y no dirigió sus aplausos hacia Carlos Palacios: “Vidal lo hizo bien, ha mejorado bastante físicamente y futbolísticamente. Pasa a ser un creador, distribuye mucho, lo que no hace Palacios muchas veces”, dijo.

El ex jugador de fútbol asegura que es el propio ex jugador de la Juventus y el Bayern Múnich, entre otros equipos, el encargado de llevar la batuta en los albos diciendo que “La técnica la tiene, los pases de 40 metros lo tiene, tiene la capacidad de no mirar y hacer varias jugadas. Él lleva el ritmo del partido muchas veces”, sumó.

Ahora, Arturo Vidal y compañía no tienen descanso y ya deben pensar en el compromiso de este domingo, donde recibirán la visita de Audax Italiano en una nueva ‘final’ para tratar de quedarse con el Campeonato Nacional 2024.

Colo Colo en la tabla

Colo Colo quedó en la segunda ubicación de la tabla con 51 puntos, 4 menos que Universidad de Chile que es el exclusivo puntero. Eso sí, los albos tienen dos compromisos menos y podrían, eventualmente, pasar a la U.