Colo Colo consiguió un pálido empate ante Coquimbo Unido que le impide mantener la distancia con Cobresal en la Tabla de Posiciones del Campeonato Nacional 2023. José Luis Álvarez siente que el Cacique hizo un gran primer tiempo, pero muestra su preocupación por alejarse del cuadro Minero.

“El primer tiempo anduvo muy bien, el tema es que perdió una gran oportunidad de avanzar y pillar a Cobresal. En todo caso todavía le tengo fe, pero es muy difícil, se perdió una gran oportunidad”, expresó el Pelé en conversación con Bolavip Chile.

El exfutbolista que militó en el cuadro albo en la década de los 80 perdió la paciencia con Damián Pizarro, el joven futbolista de 18 años que se ganó la titularidad en el centro del ataque.

“Ya no sé que pensar de Damián Pizarro. Se pierde oportunidades, no sé hasta cuando le van a dar posibilidades, si bien es cierto es jóven, no sé. No sé que le pasa al muchacho que no la mete adentro, que es lo más importante”, expresó.

Damián Pizarro jugó 62 minutos en el empate de Colo Colo ante Coquimbo Unido en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso (Foto: Photosport)

Colo Colo tendrá que olvidarse una semana del Campeonato Nacional 2023, ya que tiene un importante desafío en la Copa Chile ante la Universidad Católica por la final de la zona centro-norte.

Los Albos visitarán a los Cruzados el miércoles a las 18:00 en un compromiso que se jugará sin público en Santa Laura. Por su parte, la vuelta será el domingo a las 15:00 en el estadio Monumental.