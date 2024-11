Ex goleador de Colo Colo propone a este refuerzo para el 2025: "A pesar que lo he puteado y todo..."

En Colo Colo están terminando de definir las renovaciones para la temporada 2025 para luego dar paso a la búsqueda de refuerzos, donde en el Cacique buscarían potenciar cada una de las líneas.

Y desde el entorno del club ya empiezan a proponer nombres para este mercado de fichajes. En conversación con BOLAVIP, el ex goleador José Luis Álvarez fue sincero en plantear el primer nombre, que ya jugó en el Popular.

“A pesar que lo he puetado y todo, podría haber sido el cabro de River, Paulo Díaz. No me satisface mucho en el sentido que no se la juega, no se la ha jugado con Chile, pero creo que en Colo Colo sería espectacular”, comenzó proponiendo.

Además, se sumó a los votos por el volante Luciano Cabral que está en el León de México: “Nos falta una persona que haga, lo que siempre he pedido yo, que tenga ese don de jugar al fútbol que te da solamente Dios. Cabral podría ser, ha andado muy bien“.

Pelé Álvarez exige otro delantero para Colo Colo

Pero eso no es todo, ya que Pelé Álvarez también quiere ver a un nuevo centrodelantero en el cuadro popular, para que acompañe a Javier Correa tras la salida de Guillermo Paiva.

“Y otro delantero más, yo jugaría con dos ‘9’, dos centrodelanteros o dos puntas. Ahora que se fue este muchacho Paiva, me gustaría que trajeran otro”, señaló.

Y quien fue cuatro veces campeón con Colo Colo, tiene un claro candidato que viene de ser goleador con Deportes Iquique.

“Steffan Pino sería ideal, aquí le sacarían trote, físico, fútbol. Steffan Pino estaría para llevarse todo los balones, para que pelee, para que aguante, para que gire, para que controle bien y toque a los costados. No sería tanto goleador, porque aquí hay otros aspectos más, jugamos más por fuera y cabecea muy bien”, indicó.

José Luis Álvarez propone a Steffan Pino para la delantera de Colo Colo. (Foto: Álex Diaz/Photosport)

Exige tres refuerzos de calidad para el 2025

Finalmente, el otrora delantero se inclinó por tres refuerzos, pero de calidad, para potenciar el plantel del campeón en 2025.

“Me gustaría tres refuerzos pero de calidad, tenemos que ir a pelear algo bueno, sobre todo que ahora vamos a ir a jugar con nuestros amigos de Universidad de Chile y hay que empezar a ganar desde el principio”, lanzó respecto a la Supercopa de enero.