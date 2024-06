Colo Colo sufre sorpresiva derrota ante Deportes Copiapó en el estadio Monumental. Desde fuera de la cancha, José Luis Álvarez percibió relajo en el Cacique tras lograr la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores 2024.

“No quiero decir cosas que a lo mejor no son, pero como que se relajaron un poco, con que lo que pasó allá con la clasificación pareciera que se relajaron un poquito”, señaló el exjugador del Cacique en conversación con BOLAVIP.

Pele lamentó que equipos de la parte baja de la tabla de posiciones ganen en Macul: “No anduvieron bien, hay varios jugadores que no anduvieron. Es lamentable que los que van últimos vengan a hacerle partido a Colo Colo en el Monumental”.

El exjugador de los Albos vio a un León de Atacama bien en lo defensivo y a un Cacique falto de gol:” Se metieron bien atrás, controlando lo que tenían que controlar y nosotros no pudimos meterla adentro”.

Colo Colo no pudo ante Deportes Copiapó en el Monumental. Pelé Álvarez quiere refuerzos en el receso. (Foto: Photosport)

Pelé Álvarez pide un goleador y un jugador con pase entrelíneas para Colo Colo

El jugador que defendió la camiseta del Cacique a inicios de los 80 no ve un futbolista que pueda convertir: “No tenemos quién la meta adentro. Este chico se va (Damián Pizarro), no sé si va a andar allá. No tengo idea, no sé”.

Pele Álvarez se refiere al panorama del cuadro Albo que quedó con 26 puntos, a seis de la Universidad de Chile y quiere refuerzos: “La U ganó al último minuto, estábamos ahí, quedamos a seis. Habrá un receso, a esperar que lleguen jugadores como dijeron los dirigentes. Ojalá llegue un delantero, un jugador que la meta adentro, si eso es lo más importante”.

También solicitó un volante de buen pie: “Uno que juegue, que tenga fútbol, que tenga esa savia de meter entrelíneas a algunos jugadores nuestros”.