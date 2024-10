Colo Colo vivirá una jornada clave este martes y no porque tenga que enfrentar a Magallanes por la vuelta de la final de la Zona Centro Sur de la Copa Chile, sino que también porque tendrá que declarar tras la denuncia hecha por Universidad de Chile.

En esa línea, uno que reapareció tras un largo silencio fue Matías Camacho, presidente del Club Social y Deportivo quien estuvo de invitado en el programa Círculo Central y barrió con la denuncia hecha por los azules.

La U acusa desacato por parte de Jorge Almirón. | Foto: Photosport

En primera instancia, el mandamás del Cacique asegura que “Me parece que no hay fundamentos suficientes en la acusación de Universidad de Chile. Las imágenes que se han mostrado hasta ahora no acreditan nada. Cualquier persona podría especular qué se habló, pero no hay ningún elemento que permita probar o acreditar quién comunicó, con quién y qué se comunicó”, dijo.

“Me parece que desde ahí no hay antecedentes suficientes y en general los reglamentos tienen que cumplirse, pero en el fútbol también es muy importante no acudir a ciertos subterfugios para torcer la voluntad ganada en cancha”, complementó mandándole un claro aviso a los azules por sus intenciones de ganar el torneo por secretaría.

Palabras más, palabras menos, lo cierto es que este martes Jorge Almirón tendrá que declarar ante el Tribunal de Disciplina y el Cacique se defenderá de la acusación de desacato que alega Universidad de Chile y que significaría una resta de tres puntos.

Colo Colo en lo más alto

En lo futbolístico, Colo Colo es el súper líder del Campeonato Nacional 2024 con 63 puntos, dos más que Universidad de Chile, club que asecha tanto dentro de la cancha como en los pasillos de la ANFP.