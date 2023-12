Ayer se acabó la temporada 2023 para Colo Colo con la obtención de la Copa Chile, donde los albos rescataron al menos un título en esta última campaña, que podría ser la despedida del entrenador Gustavo Quinteros.

El técnico argentino termina su contrato ahora en diciembre con los albos y su continuidad está en duda. Mientras tanto, los ídolos del Cacique se hacen sentir con sus opiniones. Uno de ellos es Marcelo Ramírez, quien a través de su cuenta de Instagram dio por terminado el ciclo del santafesino.

“Me parece que el vínculo entre Colo Colo y Gustavo Quinteros debería llegar hasta acá. No hemos logrado competir internacionalmente, el equipo no ha logrado ni brillar, ni deslumbrar, ni cautivar por su manera de juego. Creo que cumplió, pero ya es tiempo de un cambio, sino sería más de lo mismo“, comenzó diciendo en un video.

Gustavo Quinteros acaba de sumar su cuarto título en Colo Colo en la Copan Chile 2023. (Foto: Alex Díaz/Photosport)

El candidato del Rambo Ramírez para ser el DT de Colo Colo

Seguido, el Rambo Ramírez propuso a su candidato para ser el nuevo director técnico de Colo Colo, siendo un ex compañero suyo campeón de la Copa Libertadores 1991.

“Me gustaría ver dirigiendo a Colo Colo a un campeón de América, un tipo nacido y criado en las entrañas del club, formado en el club, con experiencia como jugador en Europa y en México, con varios años ya dirigiendo en nuestro país a varios equipos. Un tipo que conoce perfectamente lo que es el club, las exigencias que tienen nuestros hinchas, que están acostumbrados a ganar y ser protagonistas, sea la competencia que sea”, adelantó.

“Estoy hablando de Miguel Ramírez. Sus equipos son agresivos, son ofensivos, son protagonistas. Lo he visto hacer esto dirigiendo a equipos chicos. Me imagino en un equipo grande como Colo Colo, a un equipo que él conoce… le debería ir muy bien”, propuso

“¿Por qué no darle una oportunidad? No necesariamente lo de afuera es mejor a lo nuestro“, cerró el otrora seleccionado nacional.

Miguel Ramírez es el candidato del Ramo Ramírez para ser el futuro entrenador de Colo Colo. (Foto: Pablo Quiroz/Photosport)

¿En qué está actualmente Miguel Ramírez?

Miguel Ramírez viene de dirigir a Universidad de Concepción en la Primera B, equipo al que salvó del descenso. Eso sí, terminó su contrato terminada la participación del Campanil en la temporada 2023.