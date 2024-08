Ramiro González fue uno de los héroes que tuvo Colo Colo en su triunfo por 2-0 ante Coquimbo Unido en el estadio Monumental. El defensor marcó un tanto que venía buscando hace un tiempo y puso el 1-0 parcial que abrió la ruta del triunfo para los Albos.

“Obviamente que como todos sabemos se me venía negando en varias oportunidades. Contento porque sirvió para ganar, para seguir avanzando ahí en la tabla, sabiendo que nos queda un partido menos todavía ahí que tenemos que completar, contento por el gol y por el triunfo”, señaló el defensor en conversación con TNT Sports.

En el mercado de pases de mitad de temporada, se rumoreó la opción de que el zaguero partiera a otro club. Sin embargo, se quedó y fue importante en un partido clave. González aseguró que la determinación de seguir fue en conjunto con Jorge Almirón y contó un momento clave con una charla, donde el DT le expresó su deseo de que continuara.

“Fue decisión en conjunto con Jorge. Nos reunimos, me dijo que él quería yo me quedara. La verdad que yo muchas intenciones de salir tampoco tenía y, como dije en su momento, dejé mucho para llegar. Me costó porque no pasé la primera revisión médica. Después se terminó dando y gracias a Dios después se dio”.

Ramiro González se refiere a su continuidad en Colo Colo este segundo semestre. (Foto: Photosport)

“Estoy contento, estoy feliz de estar acá, representar a este escudo, que todos lo decimos, pero es una realidad que es el equipo más grande de Chile y es un orgullo para nosotros representarlo(…) Feliz de haberme quedado y que el profe me haya incentivado para que me quede”, agregó.

Ramiro González quiere quedarse más tiempo en Colo Colo

El defensor que finaliza contrato a fin de año expresó su deseo de seguir en el estadio Monumental. “Estoy tranquilo. Representar este escudo para mí es un privilegio, un orgullo, más allá de que uno siempre quiere jugar, siempre quiere estar disponible y ser importante en el equipo, por ahí hoy me toca entender que me toca sumar desde otro lugar y trato de hacerlo como hoy, cuando me toca tratar de estar y ojalá me pueda quedar”.

Por último, manifestó su felicidad por estar en el Cacique y pone el foco en la revancha ante Junior por Copa Libertadores: “Soy feliz acá y mi familia también. Veremos que depara el destino, pero trato de vivir el día a día y enfocarme en el día martes que nos jugamos un partido muy importante”.