En Colo Colo tienen un gran objetivo que es bajar la estrella número 34, cuando les quedan solo cuatro partidos para el término del Campeonato Nacional 2024. Este miércoles visitan a Unión La Calera, donde puedne quedar como líderes del torneo.

Y en la previa, habló con Radio Cooperativa una de las últimas incorporaciones del cuadro popular. Se trata del joven lateral izquierdo Cristián Riquelme, que de a poco ha ido ganando minutos en medio de la necesidad del equipo por cumplir con la regla Sub 21.

En esa línea, el ex Everton de Viña del Mar, comentó: “Bien, todo bien. Me he adaptado de a poquito, ya mucho mejor con los minutos que me ha dado el profe. Mucha confianza los compañeros, el profe la confianza que me ha dado para afrontar estos partidos. Cada vez queda poco y hay que afrontarlo de la mejor manera”.

El objetivo de Cristián Riquelme en Colo Colo

Seguido, se refirió a su objetivo y la tarea que tiene de aquí al cierre de la temporada: “De aquí a lo que queda de año, a corto plazo poder sumar la mayor cantidad de minutos en cancha, de poder hacerlo cada vez mejor. Paso a paso”.

Respecto a la carrera por el título, donde compiten mano a mano con Universidad de Chile, comentó: “Sí, lo veo fuerte (al equipo), paso a paso, hay que ir afrontando los partidos que quedan”.

Cristián Riquelme lleva cuatro partidos disputados con Colo Colo, uno de ellos como titular.

Su aprendizaje en el competitivo camarín albo

Riquelme también tuvo palabras para el camarín albo, donde se vive un ambiente bastante competitivo, según sus palabras.

“Se aprende bastante de ellos, siempre quieren ganar, son muy competitivos. Así que siempre sacando el lado positivo de ellos”, concluyó el carrilero de 21 años.

Cabe recordar que este miércoles 16 de octubre Colo Colo visita a Unión La Calera, en partido pendiente por la fecha 25 del Campeonato Nacional. Este se jugará desde las 19:00 horas en el Estadio Nicolás Chahuán.