Ricardo Dabrowski sobre el nuevo fichaje de Colo Colo: “Tiene buenas características, pero no es un goleador”.

Guillermo Paiva será el tercer refuerzo de Colo Colo para la temporada 2024. El delantero paraguayo de 26 años llega desde Olimpia a préstamo por una temporada y con opción de compra.

Ricardo Mariano Dabrowski, quien conoce el fútbol paraguayo por su paso como entrenador de Sol de América y Nacional de Paraguay se refiere al perfil del jugador.

“Es un delantero que tiene buenas características, pero no es un goleador. Hace goles, pero no es un goleador(…) Tiene buena característica, buen remate, cabecea bien, pero no es un goleador”, señaló en diálogo con Bolavip Chile.

“No es un delantero por ahí con las características que todo el mundo hablaba en relación a lo que buscaban. Quiero entender que el entrenador le dio el visto bueno porque considera que le va a servir. Es un buen jugador, tiene 26 años, está en la plenitud”, añadió

Para el Polaco la situación depende de los planes que tenga Jorge Almirón: “Todo depende de cuál es la idea que tiene (el DT) para ubicarlo en cuanto a la necesidad y lo que él va a cubrir del equipo”.

Ricardo Dabrowski ve como una incógnita la final de la Supercopa entre Colo Colo y Huachipato

El campeón de la Copa Libertadores con Colo Colo se refiere a la final de la Supecopa que los dirigidos por Jorge Almirón jugaran ante Huachipato este domingo a las 19:00 en el Estadio Nacional.

“Una final es una final y hay que jugarla. Aparte no estamos hablando de que haya antecedentes futbolísticos en esta parte del año. No hay partidos oficiales. No es que haya una cantidad de partidos que pueda a lo mejor orientar o decir este equipo está mejor futbolísticamente o de repente viene con mejor rendimiento”, expresó.

Por lo mencionado, Dabrowski ve un pronóstico incierto: “Es todo medio una incógnita. Habrá que ver recién ahí en el mismo partido cómo está el nivel futbolístico y físico de cada uno de los equipos”.