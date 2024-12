Guillermo Paiva no sigue en Colo Colo tras una estadía de un año. El futbolista tiene chances de seguir en el fútbol chileno, de hecho, trascendieron las opciones de Palestino, Deportes La Serena y Everton de Viña del Mar.

El agente del centrodelantero paraguayo, Regis Marques, reconoció que hubo llamados desde clubes chilenos, pero mencionó que buscará opciones en el fútbol brasileño para el ariete. Es decir, después del 8 de diciembre cuando termina la competencia.

“Dos o tres clubes me llamaron, pero no con propuesta oficial. Siempre trato de esperar el mercado brasileño, donde es mi fuerte y es un mercado que tiene mucha plata también”, expresó el representante en conversación con BOLAVIP.

En ese aspecto, recalcó su idea: “Brasil todavía no terminó el torneo, vamos a esperar que termine el torneo, vamos a esperar si hay un club interesado y después vamos a elegir cuál es la mejor propuesta para el jugador. Hay que esperar un poco a Brasil porque es mi fuerte”.

¿Equipos en el fútbol chileno? Por ahora, Regis Marques prefiere no dar nombres sobre los interesados que trascendieron: “De eso prefiero no hablar, es algo no sé si estoy autorizado no”.

También aseguró que piensa en un club de Primera del fútbol brasileño, pero reconoce que en Segunda también hay buenas opciones: “La idea es esa, pero sabemos que en Brasil también los equipos de Segunda División pagan muy bien. Obvio que siempre la Primera es la idea”.

Guillermo Paiva podría seguir su carrera en el fútbol brasileño. (Foto: Photosport)

¿Guillermo Paiva ganará mejor en Brasil que en Colo Colo?

Al ser consultado sobre si el delantero puede mejorar su perspectiva económica en Brasil con respecto al Cacique, Marques fue claro. “Sí, de sueldo sí, obvio, el fútbol brasileño tiene mucha más plata que el chileno. La idea siempre es trabajar con jugadores de Paraguay o de Chile para Brasil”, argumentó.

De esta manera, la primera prioridad para el futuro de Paiva sería el fútbol brasileño. El jugador tiene contrato con Olimpia, pero no seguiría en el gigante de Paraguay.