Colo Colo dijo adiós a la Copa Libertadores de la manera más triste posible, empatando sin goles ante Deportivo Pereira cuando le bastaba un triunfo por cualquier resultado para meterse entre los 16 mejores de Sudamérica.

La impericia del Cacique para poder definir colmó la paciencia de Rodrigo Sepúlveda, periodista nacional y conductor de Mega Noticias, espacio en donde explotó tras la eliminación alba de Copa Libertadores.

“Lo que se tendría que preocupar Colo Colo es de lo mal que jugó ayer (jueves). O sea, si Colo Colo quiere avanzar en la Copa Libertadores, jugando en su casa, con un estadio maravilloso, lleno de hinchas, es matándose en la cancha. ¡Y no se puede seguir perdiendo goles como se perdió ayer! Punto final”, dijo.

Sepúlveda estalló contra Colo Colo tras eliminación. | Foto: Photosport

Sepu le cae con todo a Quinteros y Pizarro: “No me podía aguantar. Porque si nos quedamos con la pelea de los barristas, nos vamos a quedar con eso como el gran titular. ¡Colo Colo ayer, pfff! Yo lo comentaba anoche; no puedo creer cómo un técnico como Quinteros no se da cuenta que Palacios no es un 10, que Pizarro es un muy buen jugador, ¡Pero no hace goles!, ¡Cómo no se dan cuenta!”.

“Necesitaba un uno a cero para avanzar. ‘Ay, no, es que ahora vamos a la Copa Sudamericana y ahí nos vamos a jugar todo’, dijo el presidente de Blanco y Negro. Eso es conformismo. Colo Colo tenía que avanzar y lo de ayer fue un fracaso”, remató.

Ahora, el Cacique se jugará el todo por el todo en el ámbito internacional ante América de MG, conjunto brasileño al que enfrentará por un cupo en los octavos de final de Copa Sudamericana el 11 y 18 de julio.