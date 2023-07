Colo Colo no pudo ante el Deportivo Pereira por Copa Libertadores y selló su eliminación del torneo más importante a nivel de clubes en este lado del continente. Ahora, los albos deberán disputar el playoff de Copa Sudamericana ante América de MG.

El traspié del Cacique no quedó indiferente para nadie y sigue siendo tema por lo abordable del grupo que tenía esta temporada, algo que Diego Rivarola minimizó en ESPN y que generó la molestia de Sebastián Esnaola.

El ex delantero de Universidad de Chile afirmó que lo de Colo Colo no es un fracaso, sino que más bien un pequeño traspié en la temporada, algo que el comunicador no compartió y se lo enrostró en un acalorado debate.

“¿Cómo va a ser un mínimo tropiezo? Quedaste eliminado del objetivo principal del año y es un mínimo tropiezo… estás minimizando todo. Córtala con eso, llevas dos programas haciendo lo mismo, ya basta”.

Rivarola no se quedó callado y replicó: “¿Cuánto más se proyectaba Colo Colo si avanzaba? Una fase más… ¿un partido es un fracaso, depende de un partido?”, le replicó el ex delantero de los azules.

Lo concreto es que los albos se quedaron sin Copa Libertadores y ahora deberán pensar en Copa Chile, la reanudación del Campeonato Nacional 2023 y el partido frente al conjunto brasileño por Copa Sudamericana.