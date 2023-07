Gustavo Quinteros instaló la rotación en el arco de Colo Colo desde hace un tiempo, cuando Brayan Cortés perdió la titularidad a manos de Fernando de Paul en el primer semestre del fútbol chileno.

Distintas circunstancias hicieron que Cortés, de igual manera, jugara. Ahora, el técnico del Cacique alterna entre el Tuto y el Indio, quienes ven acción pero claramente les gustaría ser un titular fijo en el equipo.

Uno que no está para nada de acuerdo con estos constantes cambios en el arco es Rodrigo Vera, destacado periodista de D Sports quien en De Fútbol Se Habla Así le hizo la cruz a las rotaciones de Gustavo Quinteros.

Cortés atajó contra O’Higgins y Ñublense en el Campeonato Nacional 2023. | Foto: Photosport

“A mí no me gusta la rotación de arquero, porque el fútbol y el deporte en general es confianza, si no se la das totalmente a un jugador le vas minando esa confianza”, comenzó abriendo los fuegos el comunicador.

En esa línea, aporta diciendo que “Yo encuentro que claro, esta lucha por buscar el puesto es sana y hay que tener un competidor importante al lado, pero ir cambiando y rotando de manera permanente… en el inicio de la temporada te lo compro, pero permanente en el tiempo, no”.

Para el duelo del próximo sábado ante Huachipato, aún no se sabe quién se parará en el arco del Cacique, pero trascendidos indican que sería Fernando de Paul el que ataje frente a los acereros dejando a Cortés en el banco de suplentes.