Sorpresa causó en el ambiente del fútbol nacional la nominación de Damián Pizarro a los microciclos de La Roja por parte de Eduardo Berizzo, quien quiere ver más de cerca a la nueva joya del Cacique en Juan Pinto Durán.

Si hay alguien que no estuvo de acuerdo con la decisión tomada por el estratega de La Roja fue Romai Ugarte, histriónico periodista nacional quien fustigó la decisión del ‘Toto’ y le hizo una irónica recomendación si quiere ver con más detención a Pizarro.

“Vámonos con calma, esto es un nuevo error de Berizzo. Damián Pizarro no está para la selección, se debería quedar trabajando con lo que tiene en Colo Colo, con su técnico y sus compañeros”, dijo en diálogo con Bolavip Chile.

Berizzo quiere ver de cerca a Damián Pizarro. | Foto: Photosport

Romai cree que Pizarro no tiene nada que hacer en La Roja aún: “¿Qué va ir hacer a la selección?, ¿mirar los pajaritos, ver a Alexis, a Vidal?, ¿Qué sentido tiene? Si quiere verlo, puede ir al Monumental a ver cómo trabajo”.

“Un goleador que no hace goles… después todos reclaman que por qué no explota. Se le van a subir los humos a la cabeza y no va hacer goles, va sentir la presión de que quieren más de él. Es otro horror de Berizzo, uno más de los que está cometiendo por más que junte a la prensa. Es un canto de sirena”, complementó.

Lo cierto es que Pizarro tendrá la oportunidad de verse ante el DT de La Roja, lo que podría aportarle de cara a su formación y a la sequía goleadora que está viviendo con el Cacique donde no encuentra el gol.