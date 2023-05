Damián Pizarro fue convocado por Eduardo Berizzo a los microciclos de entrenamiento de la Selección Chilena, situación que es una excelente noticia para el canterano de Colo Colo, pero que ha generado un poco de controversia.

Resulta que la irrupción del goleador del Cacique no se ha podido materializar en goles y el joven delantero de los albos atraviesa una larga sequía de la cual no ha podido salir. Aún así, Eduardo Berizzo quiere verlo de cerca.

Pizarro fue convocado por Eduardo Berizzo. | Foto: Photosport

Osvaldo ‘Arica’ Hurtado, histórico de Universidad Católica y el fútbol chileno, habló con Bolavip Chile y dijo que “Yo hubiese preferido una nómina Sub 23 como para iniciar. Cargarle más la mano a ese chico que ya se lo están haciendo por no marcar goles y someterlo a eso me parece excesivo”.

Ex artillero cruzado complementa diciendo que “Me parece excesivo, porque pasa más piola en una selección joven que un llamado a un microciclo, más cuando está en el ojo del huracán en este momento”.

“Todos se permiten decirle que es malo en este momento y él necesita tranquilidad ahora. No es que no tenga las condiciones para ser llamado, es solo que ahora no está en su momento”, cerró el ex jugador.