La presentación de Jorge Almirón en el día de ayer ha sido, hasta el momento, la primera y la única novedad de Colo Colo de cara a la temporada 2024, en donde aún no hay ningún refuerzo para encarar un año lleno de desafíos en el plano local e internacional.

Si bien hay varios nombres en carpeta como Diego Rubio, Arturo Vidal o Luciano Cabral, lo concreto es que Daniel Morón y compañía no han podido abrochar a ningún jugador y la pretemporada arranca el día de mañana en Uruguay.

Es precisamente sobre el volante de Coquimbo Unido que Hugo Tocalli, ex DT campeón con Colo Colo en el Torneo de Apertura 2009 tuvo palabras de elogio y se derritió con la idea de que Cabral pueda llegar al Estadio Monumental.

Luciano Cabral le anotó a Colo Colo en 2023. | Foto: Photosport

Sobre sus cualidades, Tocalli asegura que “Es un enganche como pocos, no hay muchos como él en Chile. Es un futbolista fino. Por suerte fue, le ha ido bien en Coquimbo y ahora al enterarme que lo quiere Colo Colo me pone feliz. También me alegro por el club porque se llevaría a un jugador muy importante si es que se concreta”, aportó en conversación con el portal de noticias AS.

“Si había un lugar donde podía renacer, era Chile. Allá es el fútbol ideal. Me dijeron que está muy bien con su familia y eso me pone contento, pronto lo voy a llamar. Si finalmente se va a Colo Colo y juega Copa Libertadores, sería una linda vitrina. Yo aprecio mucho a Colo Colo y espero que les vaya muy bien”, complementó.

¿Llegará Luciano Cabral al Cacique? Según varios trascendidos, ya hay conversaciones con el jugador y se espera que pueda llegar a buen puerto en los próximos días para que Jorge Almirón cuente con plantel completo lo antes posible.

El buen 2023 de Luciano Cabral en Coquimbo Unido

El chileno-argentino de 28 años disputó 31 partidos el 2023 con la camiseta de Coquimbo Unido contando Campeonato Nacional y Copa Chile, anotando 4 goles y asistiendo en la misma cantidad de oportunidades.