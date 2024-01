Dante Poli le pega tremenda ninguneada al Cacique: "Me da temor que Almirón crea que Colo Colo es un equipo grande de Sudamérica"

Jorge Almirón fue presentado en sociedad en el día de ayer en Colo Colo y quedó sellado su vínculo con los albos, club al que llega por dos años y en donde espera estar a la altura como sí lo estuvo su antecesor.

El ahora ex técnico de Boca Juniors se encontrará con un plantel joven y sin mayores refuerzos, por lo que deberá decidir quién sigue, quién se va y quiénes podrían llegar de cara a la conformación de la escuadra.

Es precisamente sobre lo que Almirón encontrará en su llegada al club lo que preocupa a Dante Poli, ex jugador del fútbol chileno quien aprovechó de pegarle una feroz ninguneada a los albos en ESPN Chile.

Almirón fue presentado como nuevo DT albo. | Foto: Photosport

El recordado canterano de Universidad Católica plantea que “Hay algo que me da un poco de miedo con la llegada de Almirón, es cuánta realidad tiene él del club, del equipo y del plantel”, dijo.

Poli ningunea al albo: “Yo siento que, independiente de que estamos muy cerca y Colo Colo tiene una historia y un nombre, ellos no tienen muchas veces ese detalle de cómo están realmente los equipos chilenos y en este caso Colo Colo. Me da temor que él crea que Colo Colo es un equipo grande de Sudamérica, porque no lo es en estos momentos”, complementó.

En el cierre, Poli explica sus dichos, asegurando que “Futbolísticamente, como institución, el estadio que tiene, el presupuesto, los últimos 10 años internacionales, etcétera. Cuando te das cuenta que este Colo Colo es un equipo de medianía de la tabla en la liga argentina, te vas dando cuenta de hasta qué límites tiene tu capacidad y confianza por desarrollar un buen proyecto”, remató.

El 2023 de Jorge Almirón

Jorge Almirón tuvo una destacada campaña internacional con Boca Juniors en 2023, llevando al equipo a la final de la Copa Libertadores donde cayó ante Fluminense. La gran deuda, eso sí, fue en el plano local, la cual le terminó costando su salida del club.