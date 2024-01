En Colo Colo hay optimismo de cara a la temporada 2024. Por ahora el cuadro popular se alista para su segundo torneo de verano, luego de llegar invicto desde Uruguay donde fue parte de la Serie Río de la Plata.

El entrenador Jorge Almirón alista su equipo titular para la Copa Viña del Mar, ya que el próximo sábado enfrentarán a Everton en el Estadio Sausalito.

Y pese a contar con un gran plantel, sumando en los últimos días a Arturo Vidal, el técnico argentino está en la búsqueda de un defensa central de perfil zurdo, para competir con Maximiliano Falcón.

El Peluca hace poco se enteró de esta situación y se refirió a aquello con mesura, en diálogo con Radio ADN: “Yo no sabía, ayer justo me enteré por las redes. Vi que andaban buscando otro central. Eso lo ve el cuerpo técnico si faltará o no, si tendrán en cuenta alguno o no de los que estamos en el plantel. Hoy en día somos cuatro centrales que estamos peleando un puesto y estamos entrenando para eso, para exigirle al que le está tocando jugar. Pero eso más que nada, lo del nuevo defensa, lo verá el cuerpo técnico”.

La importante decisión de Maxi Falcón en Colo Colo

Seguido, el Peluca también aprovechó de zanjar dudas respecto a su futuro, asegurando que por ahora se quedará en el Cacique. De esta forma, dejó de lado algunos ofrecimientos que tuvo, como el de Peñarol.

“Tengo dos años más de contrato, hasta 2025, así que por ahora nos quedamos acá en Colo Colo. Si llega una oferta bienvenida sea, pero me manifestaron por parte de la dirigencia también que querían que me quede, que todas esas cosas que se estaban diciendo eran falsas por así decirlo”.

Esto último hace referencia a los rumores que en Blanco y Negro lo habrían querido sacar del plantel.

“Me contestaron con la verdad, con que querían que me quede, que era importante para el club, que era un referente. Me quedo con eso y si no hay ninguna oferta fuerte no me van a dejar ir”, completó.

Maximiliano Falcón seguirá en Colo Colo si es que no llega una oferta que seduzca a Blanco y Negro. (Foto: Colo Colo)

Las lecciones de Arturo Vidal

Otro tema del que habló Falcón, fue respecto a los primeros entrenamientos junto a Arturo Vidal en el Estadio Monumental, donde el King ya ha dado un par de lecciones.

“Uno lo mira mucho también, lo observa en cada pase que da, cómo se mueve y más y te das cuenta que es un jugador de otra calidad, de elite. Entonces hay que copiarle esas cosas buena dentro de la cancha”, contó el charrúa.

“Charlas que también son breves después de cada jugada, que te explica por ahí a la hora cómo hay que moverse y demás. Son cosas que uno tiene que ir adquiriendo porque obviamente jugó a alto nivel en todos lados y son jugadores muy respetados en ese sentido”, cerró el jugador de 26 años.