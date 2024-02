Arturo Vidal se transformó en el refuerzo más importante de Colo Colo. Tras una extensa carrera en el extranjero, decidió retornar al Cacique para ganarlo todo.

Lo que desató un llamativo efecto entre los formados en el estadio Monumental. Así como el nombre del King, también han sonado otros referentes como Claudio Bravo.

Pero ahora se sumó un importante jugador formado en casa y que también ha sido parte de la selección chilena. Pero a diferencia del portero del Betis, confirmó de su propia boca que sí está interesado en volver y esto sería a final de año.

Así lo detalló Claudio Baeza en el podcast Futmas Radio en conversación con Héctor Tapia y Juan Ramírez, el preparador físico de Arturo Vidal. El “Serrucho” recalcó que no quiere hacerle honor a su apodo ya que actualmente hay jugadores de gran nivel en su puesto. Pero esto no lo aleja de un posible regreso.

El legado de Baeza en Colo Colo

“No he tenido acercamiento de nadie desde que me fui. Yo termino mi contrato en diciembre de este año con Toluca. Pero siempre estoy abierto de volver al club. Siempre esta la intención que si me quieren, es muy difícil que les diga que no. Siempre es bonito volver a casa”, confesó Baeza.

Baeza llegó al Toluca en 2021 tras un breve paso por Necaxa (Foto: Getty)

El volante de 30 años ganó seis títulos con Colo Colo entre 2012 y 2018. Entre ellos destacan tres campeonatos nacionales, dos Copa Chile y una Supercopa.