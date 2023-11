Jordhy Thompson dejó la cárcel de Santiago 1 entre insultos y sin dar declaraciones. Ahora el jugador de 19 años cumple con la medida cautelar de arresto domiciliario y arraigo nacional. Esto mientras dura la investigación por el femicidio frustrado que se le imputa contra quien fuese su pareja Camila Sepúlveda.

El futbolista de Colo Colo estará con esta medida hasta que se aclare lo ocurrido. Determinación de la justicia que fue comentada por Rodrigo Herrera, quien recalcó que esta ‘facilidad’ fue concebida solo por la actividad que realiza y el reconocimiento que ha logrado.

“Gracias fútbol tiene que decir. Si fuera una persona común y corriente no recibe este recurso de libertad. Pero todo lo que representó su salida a mi me dan señales que el entorno no le favorece”, expresó el periodista deportivo a Bolavip Chile.

Inclusive lapidó su carrera futbolística dejando en claro que tendrá que trabajar mucho para poder revertir lo reportado en los últimos días. “Ojalá pueda encontrar una solución, pero veo bien difícil que logre encontrar el rumbo en lo futbolístico”, sentenció Herrera.

¿Qué pasó con Jordhy Thompson?

El pasado lunes 6 de noviembre el jugador de Colo Colo fue denunciado por su pareja luego de que la agrediera en el departamento que compartían.

Según la acusación Jordhy Thompson intentó asfixiar a la víctima tapándole la nariz y boca. Pero la joven logró escapar y realizó la denuncia a Carabineros, quienes posteriormente tomaron detenido al jugador de 19 años.

La investigación se extiende por 45 días y en ByN esperarán la resolución para definir si continúa o no en el club. De momento ya se ha indicado que no será parte del equipo del 2024, por lo que hay que zanjar si saldrá a préstamo, será traspasado a otro club o se finiquitará.