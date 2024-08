Tras el encuentro en el Santa Laura, el mediocampista Fernando Zuqui no ocultó su fastidio por el flojo primer tiempo ante Deportes Iquique.

En un encuentro apasionante de principio a fin y con llegadas claras en ambos arcos, Universidad Católica y Deportes Iquique igualaron a dos en el estadio Santa Laura-SEK, por la fecha 22 del Campeonato Nacional.

Los Cruzados tuvieron que venir desde atrás en el marcador ante los Dragones Celestes para llevarse tan sólo un punto, el que no les sirve a ninguno de los dos equipos.

Los goles del equipo de Miguel Ramírez fueron obra de Bryan Carvallo y Enzo Hoyos, mientras que para los del brasileño Tiago Nunes anotaron Gonzalo Tapia y Branco Ampuero.

FERNANDO ZUQUI SE RETIRA CON BRONCA TRAS LA IGUALDAD DE LA UC

Tras el empate en el recinto deportivo de la comuna de Independencia, el mediocampista argentino Fernando Zuqui se mostró ofuscado por lo mostrado en la primera parte.

“Las primeras sensaciones son de calentura porque en el primer tiempo no nos salieron las cosas que habíamos trabajado en la semana. Pero bueno, la actidud y la personalidad que tuvo el grupo para empatarlo habla de que no se bajan los brazos y siempre se puede ir por más”, manifestó el ex Estudiantes de La Plata en la transmisión oficial de TNT Sports.

Zuqui fue uno de los puntos altos en el elenco precordillerano | FOTO: Andres Pina/Photosport

“Lamentablemente, nos vamos con bronca porque queríamos ganar, pero todavía quedan muchas fechas y confiamos en el grupo de trabajo que tenemos. Se van a venir cosas lindas”, cerró.

¿CUÁL ES EL SIGUIENTE PARTIDO DE UNIVERSIDAD CATÓLICA?

Ahora, los Cruzados deberán pensar en el siguiente encuentro por el Campeonato Nacional: ante Colo Colo, en el Estadio Monumental.