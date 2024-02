Talentosa figura argentina que pasó por Colo Colo da como favorito al Cacique ante Godoy Cruz: "Las exigencias no son las mismas"

Este jueves Colo Colo debuta en Copa Libertadores en calidad de visita ante Godoy Cruz, por la llave que corresponde a la Fase 2. Y el Cacique se enfrentará nada más que a uno de los líderes del fútbol argentino, que ha tenido un sorprendente inicio de temporada, invicto y sin recibir goles.

Pese a aquello, una ex figura trasandina, que pasó por el cuadro popular, da como favorito al equipo chileno.

Se trata del talentoso Mauro Olivi, quien en diálogo con BOLAVIP hizo hincapié en que las exigencias del Eterno Campeón en comparación con las del Tomba son muy distintas.

“El fútbol argentino no sé si está pasando un buen momento hoy por hoy. Pero no deja de ser un fútbol importante, un fútbol que siempre va a dar pelea. Pero lo que pasa es que está enfrentando un Colo Colo que vino (Arturo) Vidal, que está Carlos Palacios en un buen nivel. Puede ser un partido importante, un partido lindo”, comentó.

“Las exigencias de un Colo Colo que un Godoy Cruz, por ejemplo, no son las mismas, la presión y todo lo demás no es lo mismo. Godoy Cruz no tiene la exigencia de salir todos los años campeón, Colo Colo sí“, añadió.