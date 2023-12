Se cierra la temporada en Colo Colo y el club saca cuentas alegres por un lado y difíciles por otro. El lado positivo viene desde la rama femenina, que este 2023 se coronaron bicampeonas del fútbol chileno.

Ahora se vienen las negociaciones para completar el plantel para el 2024 y una nueva Copa Libertadores, donde las albas podrían sufrir algunas bajas. Incluso, su capitana Yanara Aedo ya ha recibido ofertas desde el extranjero.

Así lo confirmó en conversación con Bolavip, aunque dejó claro que la prioridad la tendrá el cuadro popular para renovar su vínculo.

“Estoy escuchando ofertas, tengo varias ofertas de afuera, tengo las ofertas ahí, pero estoy escuchando primero a Colo Colo. Para mí siempre es prioridad, lo voy a escuchar primero y lo voy a seguir escuchando primero y ya voy a decidir”, reveló la mediocampista.

El sentido de pertenencia de Yanara Aedo

Quien fue elegida recientemente como la Mejor Jugadora del año, también expresó su amor por el Cacique: “Es mi casa, tengo un sentido de pertenencia único con el club. Llegué con 14 años, cuando recién me vine de Temuco. Y en Chile solo he jugado en este club, después me fui nueve años, pero volví al club del que siempre fui”.

Finalmente, la seleccionada nacional repasó cómo fue la decisión de volver al fútbol chileno luego de nueve años en el exterior.

“Antes de volver a Chile, dije que si volvía a Chile me gustaría volver a Colo Colo, pero volver de buena manera y no a retirarme, sino para poder ayudar. Siento que ayudé, que he ayudado y estoy contenta por eso“, cerró.

Yanara Aedo levantó dos títulos luego de su regreso a Colo Colo. (Foto: Javier Salvo/Photosport)

¿Hasta cuándo tiene contrato Yanara Aedo con Colo Colo?

Yanara Aedo termina contrato con Colo Colo ahora en diciembre, luego de dos años en esta segunda etapa en el Estadio Monumental.