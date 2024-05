"Va a marcar un antes y un después": Coke Hevia pide poner mucho ojo con esta particularidad del Colo Colo vs. Fluminense

Colo Colo tiene un partido bravísimo esta noche cuando, a partir de las 8 de Chile continental, reciba la visita de Fluminense de Brasil por la Fecha 4 del Grupo A de la Copa Libertadores de América.

El equipo dirigido por Jorge Almirón saldrá a la cancha sabiendo que en el día de ayer Alianza Lima y Cerro Porteño repartieron puntos. Así, si el Cacique se impone hoy, será el exclusivo líder de la zona que tiene a dos campeones de América.

¿Y si pierde? Uno que desdramatizó una posible caída del Cacique es Coke Hevia, quien en diálogo con Bolavip Chile aseguró que “No queda eliminado, la Copa Libertadores es larga. Se complica por supuesto, pero no pasa nada”.

Coke cree que partido de Libertadores puede marcar un antes y un después. | Foto: Photosport

Hevia no ve todo color negro en Colo Colo por las bajas de Vidal y Gil: “El tema de las ausencias va a obligar a Almirón a poner un equipo dinámico, no le queda otra. Me parece a mí que es el camino para Colo Colo, va a marcar un antes y un después si le va bien hoy día”, dijo.

“Colo Colo necesita dinámica y Almirón no la ha puesto en todo el año; pone a dos extremos, a Palacios de Palacios, reparte la mitad entre dos como un equipo grande. Vamos a ver cómo le va, porque de los que no están al único que se echa de menos es Vidal porque el resto no está a la altura”, remató en el cierre.

Cabe recordar que los albos marchan en el tercer lugar del Grupo A con 4 puntos, uno por debajo de Fluminense y Cerro Porteño. Eso sí, los albos hoy se ponen al día y tienen la primera opción de llegar a la penúltima fecha del grupo como punteros.

Después del compromiso ante Fluminense, al Cacique le queda visitar a Alianza Lima en Perú y Cerro Porteño en Paraguay, club con el cual cerrará su participación en la fase de grupos de Copa Libertadores.