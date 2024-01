Colo Colo se sacó la presión del debut en la pretemporada con un aceptable empate ante Rosario Central, el cual estuvo marcado por el estreno de Jorge Almirón en la banca del Cacique tras la salida de Gustavo Quinteros el año pasado.

El estreno de Almirón, eso sí, no fue el único. Varios jugadores que no vieron mucha actividad durante el año pasado lo hicieron en el segundo tiempo en donde el ex DT de Boca Juniors quiso ver alternativas.

En esa línea, Cristián Zavala hizo su reestreno con los albos tras su paso por Curicó Unido, en donde fue una de las figuras del equipo que, lamentablemente para sus pretensiones, terminó perdiendo la categoría.

Zavala quiere su revancha en Colo Colo. | Foto: Photosport

“Lo de Zavala es súper meritorio porque es un chico que siente mucho la camiseta, quiere a la institución. En su llegada a Colo Colo estaba súper emocionado y tuvo muy pocas opciones”, dijo Verónica Bianchi en Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

La comunicadora sigue con las loas al jugador y emplaza al ex DT albo por no darle mayor chance: “Gustavo quinteros no lo quería derechamente. Yo creo que no es fácil regresar a una institución donde no dejó una buena imagen quizás no por él, sino que, porque no tuvo las oportunidades correspondientes”, complementó.

Para el final, Bianchi pide tener mucho ojo con Zavala y lo que pueda realizar este año con Jorge Almirón en el banco, diciendo que “Regresó, rindió, pateó un penal. Son cosas importantes para un jugador que quizás ahora en esta temporada pueda ser un aporte”, remató.

Los números de Cristián Zavala en Colo Colo

Cristián Zavala llegó para la temporada 2022 de los albos proveniente de Deportes Melipilla. Con el Cacique, registra 24 partidos disputados entre Campeonato Nacional, Copa Libertadores y Copa Chile y un gol anotado.