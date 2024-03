VIDEO | El ex Colo Colo al borde de las lágrimas: Gabriel Costa tuvo que salir a pedir disculpas públicas en Perú

Una compleja situación está viviendo por estos días el futbolista Gabriel Costa en Perú. El ex Colo Colo, que vistió la camiseta del cuadro popular entre 2019 y 2022, tuvo que salir a pedir disculpas públicas a los hinchas de Alianza Lima.

El pasado fin de semana el delantero uruguayo-peruano realizó desafortunados gestos a la barra del cuadro Íntimo, luego de recibir insultos desde la galería del Estadio Nacional de Lima, tras caer por 2-1 ante Sporting Cristal.

La hinchada blanquiazul acusa bajo rendimiento del jugador de 33 años en medio del mal pasar del equipo limeño, que está en la quinta posición del Torneo de Apertura en la Liga 1.

Así fue el gesto de Gabriel Costa a la hinchada de Alianza Lima. (Foto: @comandosvr1986)

Luego de este episodio, desde la barra oficial de Alianza Lima, el Comando Sur, sacaron un comunicado en contra de Gabi Costa a través de redes sociales:

“Ningún jugador por encima de nuestro club. Si no te da el carácter para asumir tu mal nivel, anda buscando equipo, que Alianza Lima y nuestra gente te hará sentir su bronca. Porque autocrítica de tu desempeño no te hemos escuchado. Quedan partidos, sí, pero con rivales directos nos fue mal y estamos a semanas de que empiece la Copa Libertadores. ¿Será otra vez la misma historia? ¿Crees que te vamos a aguantar a ti o a cualquiera un gestito más?“.

Las disculpas públicas de Gabriel Costa

Tras esto, el otrora atacante del Cacique tuvo que salir a pedir disculpas públicas, por medio de un video que subió a sus historias de Instagram, en el que aparece al borde de las lágrimas.

“Queridos blanquiazules, quería ofrecerles mis más sinceras disculpas por lo acontecido el otro día. Estoy pasando por un momento de mucha frustración, no soy una persona de hacer esas cosas. Me siento muy arrepentido por haberlo hecho. Valoro y respeto mucho esta camiseta y a ustedes también, como hinchas. Me hago cargo de las consecuencias y seguiré luchando hasta el final por esta camiseta”, expresó el oriundo de San Carlos.

Mira a continuación el video de Gabriel Costa hacia los hinchas de Alianza Lima: