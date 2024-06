El ex jugador de Colo Colo abordó la posibilidad de poder retornar al fútbol chileno

¿Vuelve a Chile? Gabriel Costa cuenta la firme sobre su futuro: "Me han llamado de..."

En las últimas horas desde Perú se conoció que el ex jugador de Colo Colo, Gabriel Costa tendría todo listo para dejar Alianza Lima e iniciar una nueva travesía dentro de su carrera, debido a que el jugador no sería considerado por el cuerpo técnico del club peruano.

Para esta jornada, el ex ‘Albo’ conversó con el programa ‘Futuro Fútbol Club’ de Radio Futuro y dio detalles de lo que es su situación actual con el club peruano.

Hoy ya el cuerpo técnico no me va a tener en cuenta, ya me lo comunicaron, estamos tratando de encontrar una salida para liberarme y ver mi futuro hacia dónde va. Sigo teniendo contrato hasta diciembre”, comenzó declarando Costa.

Ya pensando en su futuro, el ‘Gabi’ indicó que ya varios equipos han iniciado conversaciones con él, en la que declara que desde el fútbol chileno han preguntado por él, pero Costa espera poder cerrar de buena forma su salida en Alianza Lima.

“Estamos abierto a escuchar, hasta ahora me han llamado de algunos equipos de Uruguay, algunos equipos de Chile, pero nada concreto, así que estamos esperando, obviamente que trataremos de llegar a un acuerdo con el club de buena manera para poder salir y ahí ver una opción más concreta”, explicó.

Costa y su vuelta en Colo Colo | Foto: Photosport

Costa y su paso por Colo Colo

Pensando en una posible vuelta a Chile, el delantero fue consultado por lo que fue su paso por el ‘Cacique’, de quien está eternamente agradecido por todo el cariño que le brindaron tanto a él como su familia, en la que indicó que salieron del club para cambiar de aires.

“Uno está agradecido con el club, con Colo Colo, más allá de los cuatros años que tuve, ellos me ofrecieron para seguir, pero lo vimos con la familia, fue una salida de un poquito de tomar otro aire, de volver a un lugar donde estábamos, generar otra energía, ya habíamos estado en un club grande y bastante pesado en lo mental, en donde necesitábamos como familia tomar otro aire para seguir nuestra carrera con nuestras fortalezas”.

“El club se portó conmigo espectacularmente muy bien en todo sentido y obviamente que fue una decisión más familiar”, ahondó.

Finalmente, Costa comentó lo que fue su vuelta al Estadio Monumental hace un tiempo atrás tras lo que fue un duelo entre Colo Colo y Alianza Lima, en la que indicó que fue un momento muy especial para él.

“Siempre es lindo volver a un lugar donde te trataron muy bien, que pasaste muy buenos momentos, donde te fue bien y te fue mal, pero recuerdo esos momentos lindos, el cariño de la gente y de mis ex compañeros, fue muy lindo, me dio muy buenos recuerdos”, concluyó.