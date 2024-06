Países y Francia no se sacaron diferencias este viernes en la Eurocopa 2024 y debieron conformarse con un opaco empate que deja el grupo vivo para la última fecha.

Países Bajos y Francia no cumplen las expectativas y animan opaco empate en Eurocopa 2024

Opaco partido fue el que animaron Países Bajos y Francia en la Eurocopa 2024. Los neerlandés y franceses animaron un empate cero a cero en la ciudad de Leipzig, el cual se convierte en el primer encuentro que cuenta con igualdad en blanco desde que se disputa esta edición del torneo.

Un primer tiempo en el que las pese a las pocas emociones que surgieron en esta parte del compromiso, contó con una para cada selección. La más clara del partido fue para Francia. Sin embargo, quien de entrada fue en la búsqueda del arco rival fueron los de Países Bajos a través de Jeremie Frimpong.

El delantero del Bayer Leverkusen le ganó en velocidad a su marcador, y cuando éste se recuperó al momento de ingresar al área. El ariete neerlandés buscó un remate con su pierna derecha y cruzado, el cual no concretó de darle de buena manera, enviando el balón a un costado de la portería.

Francia respondió antes de los quince minutos con la jugada más clara e insólita que desaprovecharon los franceses. Todo comenzó por la derecha con Dembélé juntándose con Rabiot. El volante se unió con Thuram, quien le devolvió el esférico con una pared y tocando la pelota con el taco.

El futbolista de la Juventus se metió en el área y frente a la salida de Verbruggen tocó a un costado con Antoine Griezmann quien quedó más delante de la pelota, y en su intento por conectar con la redonda, este no le dio del todo bien. Le erró al esférico y en una doble instancia, con el intento de habilitar a su compañero, no le dio de lleno entregándole la pelota a un rival. Impresionante ocasión que malogró Francia.

Opaco partido

Ninguna de las dos selecciones podía quebrar la igualdad en el marcador en el Red Bull Arena, recinto deportivo ubicado en la ciudad de Leipzig. Y es que las emociones se fueron generando en las galerías del estadio con un gran ambiente que contó con la presencia de los hinchas franceses y neerlandeses.

La noche europea de este viernes no fue la mejor para Antoine Griezmann. El delantero del Atlético de Madrid tendría una nueva revancha en sus pies para abrir el marcador, pero este no pudo concretarla de buena forma. Recibió un buen pase de Kanté, y en el momento de controlar el esférico, no pudo hacer pie y sacar un remate ajustado. Desaprovechó una nueva ocasión.

Países Bajos llegaba al gol, pero fue anulado

La naranja mecánica lograba desterrar la paridad en el partido con una gran anotación de Xavi Simons. El futbolista que juega en el Leipzig y conoce los pasos del Red Bull Arena anotaba la primera conquista del encuentro con un remate fuerte tras un rebote en el área. Sin embargo, las celebraciones debieron cancelarse dado que uno de sus compañeros estaba en posición de adelanto e intervino en la visión de Maignan.

Países Bajos y Francia reparten puntos por el Grupo D de la Eurocopa 2024. Los neerlandeses se quedan en la primera posición con cuatro puntos y desplazan a los franceses al segundo lugar con la misma cantidad de unidades, pero con una baja presencia goleadora. Austria es el que más celebra esta igualdad.