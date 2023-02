Christiane Endler habla tras la eliminación de Chile del Mundial Femenino: "No teníamos más recursos, se dijo hace tiempo y no se escuchó"

La Selección Chilena Femenina perdió por dos a uno frente a Haití y quedó eliminada del repechaje para el Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda 2023. Con este resultado, Chile quedó sin chances de poder disputar su segundo Mundial consecutivo.

Christiane Endler, capitana de La Roja, y quien además fue una de las jugadoras destacadas de Chile en el partido, habló con la transmisión oficial del partido por el repechaje sobre esta eliminación, dejando en claro que se terminó un proceso.

"Hicimos lo que pudimos, todo lo que se nos pidió. Con los recursos que tuvimos, preparamos este partido y terminamos con gusto amargo porque obviamente queríamos ganar, queríamos clasificar", declaró la portera chilena del Olympique de Lyon.

Chile perdió con Haití en Nueva Zelanda | Foto: Comunicaciones ANFP

La portera chilena, quien fue parte del comienzo de este proceso, el cual tuvo como uno de sus puntos altos el segundo lugar obtenido en la Copa América Femenina 2018, la cual se realizó en Chile, enfatizó en que algunas jugadoras pudieron haber tenido su última oportunidad mundialista. "Para muchas era quizás la última oportunidad de estar en un Mundial. Lamentablemente no lo logramos, lo dejamos todo en la cancha, pero no teníamos más recursos, se dijo hace tiempo y no se escuchó", agregó Endler.

Ante la pregunta de si ella podría ser una de las jugadoras que podría no participar en el próximo proceso, Christiane Endler respondió que "Puede ser, uno nunca sabe. Hay que esperar a ver qué pasa, ver cuales son las condiciones con las que se podría seguir en la selección y se tomará la decisión de si sigo o no. Hoy se pone fin a un proceso largo, duro y difícil".