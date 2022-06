Colo Colo se quedó con el Superclásico Femenino frente a la Universidad de Chile. Un encuentro que no solo quedó marcado por la victoria del elenco albo, si no que también por la falta de una ambulancia en un momento complicado que afectó a la jugadora Javiera Grez, quien al momento de ser trasladada a un centro asistencia esta debió ser mediante Carabineros.

Situación por la cual causó la molestia en la institución colocolina quien a través de su entrenador Luis Mena, quemó todo al respecto de que es una situación que no puede volver a repetirse con mira a lo que es la alta competencia en el fútbol femenino.

“Los hechos ocurridos ayer en el CDA son lamentables. Quedamos muy expuestos a esta situación y estamos muy conscientes que no puede volver a pasar en ninguna cancha del fútbol profesional. Gracias a Dios, Javiera está bien y ya está en su casa”, comenzaba señalando el estratega al respecto.

En esta misma línea, el técnico contempló que “Se siguieron todos los conductos y protocolos. Estuvo internada ayer en la clínica MEDS para tener un resguardo, hoy ya está en su casa y Colo Colo ya emitió un reclamo formal a la ANFP y a todo el directorio para que estas situaciones no se vuelvan a repetir en nuestro fútbol y en ningún deporte”.

Colo Colo ganó el Superclásico Femenino. (Foto: Colo Colo)

No fue todo, debido a que también agregó que “Las jugadoras quedan expuestas y fue un momento muy dramático el no tener la ambulancia y gente que pudiera socorrer en este tipo de situaciones”.

ver también Colo Colo denunciará a la U por la organización del Superclásico Femenino

ver también Grez se encuentra estable bajo la observación de especialistas médicos

Finalmente, el estratega contempló que “Estamos muy conscientes de que ojalá esto no pase nunca más en nuestras canchas y que, de verdad, el fútbol profesional femenino no es solamente firmar un contrato, sino que también es profesionalizar la actividad de forma integral y que las jugadoras estén resguardadas y sobre cuidadas en su día a día para que no tengan ningún problema”.