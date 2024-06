La atacante de Colo Colo Femenino no aguantó el desprecio que sufrió Isidora Olave y le paró los carros a un hincha albo.

No solo el fútbol masculino hace noticia durante estos días con el mercado de pases, pues el fútbol femenino también mueve sus grúas y Colo Colo ya tuvo que lamentar la baja de una importante figura.

Y es que el conjunto Popular se despidió de manera emotiva a través de sus redes sociales de Isidora Olave, jugadora que partirá rumbo México para reforzar el plantel de Atlético San Luis, donde vivirá su primera experiencia en el extranjero.

“Más de 10 años, Bicampeona, máxima goleadora del nuestro fútbol formativo y alegrías incontables. Desde el semillero para el mundo. De canterana a referente”, escribió el Cacique.

JAVIERA GREZ SE MOLESTA FUERTEMENTE CON UN HINCHA DE COLO COLO

No obstante, una situación no pasó desapercibida en X (Ex Twitter), esto porque a un hincha le llamó la atención el revuelo que causó la salida de la Chichi. “Juega en el primer equipo del masculino acaso??? que le dan tanta importancia, pregunto…”, lanzóel cibernauta.

Este mensaje fue rápidamente repudiado en la misma red social por distintas personas y una que le paró los carros fue la mismísima Javiera Grez, compañera de Olave en Colo Colo y en la Roja Femenina.

Grez junto a Olave vistiendo la camiseta de Colo Colo | FOTO: Colo Colo

“Dios mío! No pensé que existiera un nivel tan alto de estupidez, pero este compa rompió su propio récord. Felicidades, rompiste un récord”, le contestó la atacante.

“La Copa por ser el campeón de los hue(…), felicidades aquí está tu trofeo”, sentenció Grez.

LOS NÚMEROS DE ISIDORA OLAVE EN COLO COLO

Isidora Olave en mayo de 2024 cumplió la cifra de cien partidos defendiendo la camiseta del “Cacique”, club con el que pudo levantar dos títulos: los torneos nacionales de 2022 y 2023.