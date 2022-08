Durante estas últimas horas el delantero nacional, Alexis Sánchez fue oficializado como nuevo jugador del Olympique de Marsella de Francia, tras dejar atrás su paso por el Inter de Milán, sumando una nueva experiencia para la nutrida carrera del máximo goleador histórico de La Roja.

Hace instantes, el ‘Maravilla’ brindó su primera conferencia de prensa como nuevo jugador del Marsella, en donde evidenció sus primeras impresiones tras llegar al conjunto de ‘Les Minots’, en donde habló sobre el caluroso recibimiento de la afición y le mandó un potente palito al pueblo chileno en base al cariño.

“Fue algo lindo que a todas las partes que he ido, fuera de Chile, siempre me han tratado bien. Hay un dicho, uno nunca es ídolo en su país, a veces el chileno es así, nunca tratamos de cuidar lo nuestro y siempre queremos a lo de afuera”, fueron las duras palabras de Sánchez en su inicio.

Ahondando en el gran cariño que siempre ha recibido por sus pasos en los distintos clubes que ha militado en su carrera, el ‘Maravilla’ atesora estas situaciones en donde los hinchas pueden demostrar su cariño, ya que es algo que valora.

Alexis Sánchez oficializado en Marsella | Foto: Marsella

“En general me siento muy querido por la gente del extranjero, he estado en Inglaterra, España y ahora Francia y sientes el cariño tú. Son cosas lindas que te llegan en el momento y que uno no espera”, indicó en conferencia.

Finalmente, Sánchez apunta a que este tipo de situaciones son algo que se recuerda para toda la vida y que personalmente lo llena de orgullo, haciendo alusión al gran cariño que recibió ayer por parte de los hinchas del Marsella

“Eso te hace llenar de orgullo y dimensionarlo de una manera de que todavía no sientas pies en el suelo”, cerró.