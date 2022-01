El delantero argentino del Paris Saint Germain fue claro en señalar las complicaciones que fueron sufriendo en su llegada a Calama y se tomó el tiempo para dedicar la victoria a quienes no pudieron viajar con la selección.

Argentina sacó la chapa de clasificado al Mundial de Qatar 2022. La selección trasandino se impuso por dos a uno a Chile en el Zorros del Desierto de Calama, consiguiendo tres puntos que solo lo afianza en la segunda posición del puesto en las Eliminatorias considerando que el conjunto albiceleste ya tiene los pasajes para disputar el máximo torneo a nivel de selecciones.

Ángel Di María fue el capitán del elenco argentino tras la ausencia de Lionel Messi, quien además fue la voz autorizada para hablar inmediatamente después de la victoria donde fue enfático en destacar la importancia del triunfo, además de sacar pecho por el triunfo conseguido.

“Contento, hicimos un lindo partido, sabíamos que nos iba a costar por la altura, el viaje, llegamos, problemas en el aeropuerto, pero sacamos una victoria, el grupo sigue fuerte, seguimos creciendo partido tras partidos, hoy no estaba el técnico, el mejor del mundo, otros positivos y la victoria es para ellos”.

Eso no fue todo, debido a que también el delantero del Paris Saint Germain extrañó la presencia de Lionel Messi. “Es importante, cuando está él (Messi) todo es más fácil. Al no estar tenemos que dividir las fuerzas, la calidad. Hicimos un buen partido. Es para todos los que no pudieron venir. Debemos seguir trabajando de esta manera”.

Chile tendrá que dar vuelta la página rápidamente producto de que el elenco nacional tendrá que viajar a La Paz para medirse ante Bolivia, el cual está programado para el martes de la semana siguiente a partir de las 17:00 horas.