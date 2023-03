Alexis Sánchez parece haber retomado un segundo aire en Europa, pues el momento que atraviesa en Olympique de Marsella es digno de admirar. El tocopillano ha sido pieza clave para la escuadra francesa y eso tiene satisfecho a su técnico Igor Tudor.

Sin embargo, este pasar que tiene el chileno en Francia hace que otros equipos miren de reojo la situación que vive, pues cabe recordar que Sánchez termina contrato con el Marsella a mitad de año y aún las partes no se han sentado a ver alguna extensión del vínculo.

Ante esto, es que desde Turquía afirman que un viejo conocido quiere ir a la carga por el seleccionado nacional. Según informó Fotomac, el Galatasaray buscará reforzar su ataque con Alexis Sánchez, a quién lo tuvo en la mira para ficharlo la temporada pasada.

El chileno termina su vínculo con el Marsella a mitad de temporada | Foto: Getty Images

También, hay que destacar que el cuadro turco estuvo interesado en el ariete antes de su llegada a Marsella y en que el mismo director deportivo del Galatasaray, Arda Turan, lo contó.

“Siempre le dije al club que sería útil si me necesitaban. Fui con Erden Timur (vicepresidente) a cerrar los tratos de Lucas Torreira y Dries Mertens, y lo logramos. Quería a Alexis Sánchez, era mi mayor sueño, pero no pudimos Lo siento mucho”, fue lo declarado por el ex jugador del Barcelona en ese entonces.

Veremos que Alexis Sánchez continúa en tierras francesas o si experimetará una nueva aventura por Europa.