Días complicados vive hoy por hoy Alexis Sánchez, ante la verdadera incertidumbre respecto a su futuro y si este estará en Europa o en otro continente.

Ya va más de un mes, en que el Niño Maravilla se encuentra sin club y si bien asoman algunos clubes y mercados interesados en contar con sus servicios, el tiempo pasa y no hay claridad.

Este miércoles, el periodista chileno Maks Cárdenas, dio luces sobre equipos que ya han manifestado algún interés, como también qué pasa con su último club, el Olympique de Marsella, donde cumplió una muy buena temporada.

Durante una transmisión en su canal en Twitch, Cárdenas aseguró que el Galatasaray de Turquía, ya dio a conocer su oferta por el nortino, enfatizando que desean armar un equipo muy competitivo para la próxima temporada.

“Galatasaray ofrece contrato similar al de Mauro Icardi de 6 millones, la oferta de este equipo está sobre la mesa. Quieren formar un equipo atractivo, el “Gigante de Estambul”, hoy con Francis Cagigao, el ex gerente de selecciones, hoy como gerente deportivo del Galatasaray”, expresó.

A su vez, se ha hablado de la oferta desde el fútbol árabe, donde desde el punto de vista económico es más que tentadora, no así en lo deportivo. “También le podemos decir que sí al fútbol de Arabia Saudita. Yo se lo que piensan y no quieren, así como yo, que vaya a ese fútbol, pero hay mucha plata de por medio. Siento que Alexis no se va a ir todavía para allá, pero la tentación está. Sería un error luego de la temporada que tuvo y si el mejor jugador de la selección chilena juega en Arabia Saudita, estaríamos un poco hasta el loly”, enfatizó el corresponsal.

No obstante, el comunicador entregó la versión que él maneja, respecto al real motivo por el cuál, el delantero aún no renueva con los franceses. “Una de las grandes razones que ha tenido Alexis Sánchez para no firmar con el Olympique de Marsella y que quizás no firme, es que no sería del gusto del técnico Marcelino (García)”, sentenció.

Marcelino no querría a Alexis en Marsella, según Maks Cárdenas (Getty Images)

Finalmente, comentó que el entrenador español no ve necesaria la continuidad del chileno y que definitivamente no lo tiene en sintonía. “Él habría comunicado a la directiva, a Pablo Longoria, que les deja en sus manos la renovación, pero que él está armando su equipo y Alexis no es indispensable, por ende no es una prioridad en el mercado. No está esa sintonía entre Alexis y Marcelino, el jugador sigue sin club”, cerró Cárdenas.