Hakan Calhanoglu no tuvo piedad con su ex compañero en el AC Milan Zlatan Ibrahimovic al que acusó de egocéntrico y cuestionó su comportamiento conforme de 40 años, y si fuera poco, le reprochó no haber aportado en nada al torneo ganado por los rossoneri.

Si Hakan Calhanoglu se ganó el odio por pasar del AC Milan al Internazionale (donde es compañero de Arturo Vidal y Alexis Sánchez), ahora sí que nadie lo puede ver en el mundo rossoneri luego de criticar duramente al ídolo Zlatan Ibrahimovic.

El jugador turco no se anduvo con chicas asegurando que el delantero sueco no aportó nada en el título de su ex equipo y que habla por hablar.

"Es alguien a quien le gusta llamar la atención. No ha hecho nada este año, no ha contribuido al título y quiere toda la atención de la afición. Él es así, pero tiene que pensar que tiene cuarenta años”, afirmó en conversación con Tivibu Spor.

Se decía que Calhanoglu tiene sangre en el ojo con Zlatan porque este último lo nombró en malos términos en su libro biográfico, algo que no le cayó nada bien al turco.

"No tiene 18, yo no haría eso si tuviera 40 años. Le respetaba. Escribió sobre mí en su libro y, si no hacía cosas así, sus páginas se quedarían en blanco. Es mejor no responderle", disparó.

En el Viejo Continente ahora esperan la respuesta de Ibrahimovic, alguien que no se caracteriza por quedarse callado, menos restarse de una discusión de este calibre.