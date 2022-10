El crack del Manchester United fue protagonista de un polémico momento en el partido ante Tottenham en Old Trafford y que terminó en victoria de los 'Diablo Rojos' por 2-0, donde el portugués no ingresó.

El pasado miércoles, Manchester United obtuvo tres puntos importantes ante Tottenham por la Fecha 12 de la Premier League tras imponerse por 2-0 con goles de Fred y Bruno Fernandes.

Sin embargo, hubo un hecho que causó polémico y tuvo que ver con Cristiano Ronaldo. El portugués se fue antes a los vestuarios de finalizar el partido, precisamente en el minuto 89 y las opiniones no esperaron en aparecer, sobretodo pensando en una nueva polémica con Erik ten Hag tras no hacerlo ingresar ante los 'Spurs'.

No obstante, 'CR7' puso la calma a través de una publicación en sus redes sociales y en que sostuvo que de los años que lleva jugando al fútbol, el respeto siempre ha sido parte de su carrera.

"Como siempre he hecho a lo largo de mi carrera, trato de vivir y jugar con respeto hacia mis colegas, mis adversarios y mis entrenadores. Eso no ha cambiado, no he cambiado. Soy la misma persona y el mismo profesional que he sido durante los últimos 20 años jugando al fútbol de élite y el respeto siempre ha jugado un papel muy importante en mi proceso de toma de decisiones", expresó.

"Empecé muy joven, los ejemplos de jugadores mayores y más experimentados siempre fueron muy importantes para mí. Por lo tanto, siempre he intentado dar el ejemplo a los jóvenes que crecieron en todos los equipos que he representado. Desafortunadamente eso no siempre es posible y a veces la calentura del momento se lleva lo mejor nuestro", agregó.

El crack portugués no sumó minutos en el duelo ante Tottenham | Foto: Getty Images

Finalmente, afirmó que seguirá dando lo mejor y continuar entregando el apoyo al plantel.

"En este momento, siento que tengo que seguir trabajando duro, apoyar a mis compañeros y estar listo para todo en cualquier juego. Ceder ante la presión no es una opción, nunca lo fue. Esto es el Manchester United y debemos mantenernos de pie. Pronto estaremos juntos de nuevo", cerró.