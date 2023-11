Sin duda, cuando en poco más de un mes, se hagan los recuentos de grandes jugadas, atajadas y goles, el que anotó el argentino Alejandro Garnacho para el Manchester United, desde luego aparecerá en todos esos resúmenes.

Y el gol para los Diablos Rojos se dio de manera temprana. ¿El rival? El Everton en duelo correspondiente a la fecha 13 de la Premier League y sin duda fue una anotación de esas que quedarán en la memoria.

La chilena del argentino Garnacho

El encuentro apenas comenzaba y desde la derecha, el portugués Diogo Dalot saca un centro magistral hacia el área que encuentra al joven argentino de 19 años, pero que tenía un solo recurso.

Garnacho no encuentra nada mejor que hacer una chilena y clavarla en el ángulo superior del tubo izquierdo del golero seleccionado inglés, Jordan Pickford, que solo sirve para adornar la imagen de la espectacular conquista.

Celebración a lo CR7

El trasandino no se olvida de su gran ídolo y pese a que el entrenador de los de Old Trafford, el neerlandés Erik Ten Hag terminó peleado con Cristiano Ronaldo, Garnacho no se olvida.

Y en su celebración del estupendo gol, el joven salió corriendo e hizo el tradicional gesto del “Siiiiuuuu” para hacer aún más bella la conquista y todo lo que rodeó en torno a ella. Golazo.

Anotación que ya la postulan al Premio Puskas y por cierto, esperan que vuelva a tener una opción en la selección argentina que dirige Lionel Scaloni.

La celebración a lo CR7 de Garnacho (Archivo)

Los números de Garnacho en la presente temporada 2023-2024

El argentino ha disputado 17 encuentros en lo que va de temporada, en los cuales en ocho ha sido titular y ha anotado dos tantos. Uno de ellos, el convertido este domingo ante la escuadra de Liverpool.