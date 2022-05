El mediocampista argentino Emiliano Vecchio no lo está pasando para nada bien en su paso por Rosario Central. El futbolista volvió a estar en el ojo del huracán tras unos audios que se filtraron, en donde el ex Colo Colo revela la verdad de su presente en el elenco Canalla.

Hay que recordar que Leandro Somoza, DT de Rosario Central, dio una lista de jugadores prescindibles y en esa lista está el ex Unión Española, algo que llamó la atención de algunos hinchas rosarinos quienes ven a Vecchio como una de sus principales figuras.

Pero, en el audio que se filtró de Vecchio se puede deducir que él quiere seguir jugando en Central. “Me quedo jugando en la reserva si quieren, me quedo jugando en cuarta, pero yo quiero ayudar, a mí no me importa. Yo estoy bien, estoy bárbaro. Lamentablemente estos meses me hicieron de todo. Comí mucha mierda, me faltaron el respeto, mintieron y yo estoy acá, yo quiero seguir", afirmó el futbolista de 33 años.

Además, agrega que “mi amor por Central es más fuerte que dos o tres pelotudos, que mienten y que armen las operetas que armaron. Yo en estos días, lunes o martes voy hablar. El hincha tiene que saber la verdad, tiene que saber lo que está pasando”.

El futuro de Vecchio en Rosario Central es incierto | Foto: Getty Images

Pero la polémica no quedó ahí y apareció el vicepresidente de Rosario Central, Ricardo Carloni, que no se guardó nada sobre el volante ofensivo. “Estuvo de joda durante este último año, vive de joda. El Gordo es como Centurión pero con menos prensa. Si lo quiere algún dirigente de Buenos Aires yo lo echo, agárrenlo, pero lo aclaro, no vengan a quejarse después que es quilombero a cuatro manos", determinó el dirigente.

Destacar que Rosario Central finalizó en el último puesto del Grupo B de la Copa de la Liga Profesional, algo que genera preocupación de los forofos canallas de cara al futuro.